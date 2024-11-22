Artvin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Artvin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Artvin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon anları, jandarma kamerasına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde teknik takibe alınan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 24 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyona 119 jandarma personeli katıldı ve 20 şüpheli yakalandı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 103.2 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram kenevir tohumu ve 1 extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon anları, jandarma kamerası tarafından kaydedildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.

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