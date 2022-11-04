﻿Kar yağışı karayolunu kapattı

İHA'nın haberine göre, Artvin’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İl karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kara yolları 102. Şube Müdürlüğü ekiplerince yol açma ve tuzlama çalışması yapılarak yol yeniden ulaşıma kontrollü olarak açıldı. Yolda kalan tırlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kar yağışı bölgede etkisini sürdürürken kara yolları ekipleri çalışmalarını sürdürdü.