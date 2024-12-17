Artvin’de kar yolu kapattı, sürücüler horon teperek ısındı

Trafikte mahsur kalan bazı sürücüler, soğuk hava koşullarına rağmen araçlarından inip horon oynayarak renkli bir görüntü oluşturdu.

YOĞUN KAR YAĞIŞI TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞATTI

Gündüz saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı, yolları kayganlaştırarak sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle tırların kontrolünü kaybederek yolu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı.

HORONLA BEKLEYİŞ: SOĞUK HAVADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yoğun kar yağışı altında yol kenarında bekleyen bazı vatandaşlar, soğuktan korunmak için araçlarından inip horon oynamaya başladı. Bu ilginç ve renkli görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve kameralarla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kar yağışı nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanırken, horon oynayan vatandaşların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu. Artvinlilerin bu renkli anları, soğuk havada bile neşelerini kaybetmediklerini bir kez daha gözler önüne serdi.