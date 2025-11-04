YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde yamaçtan kopan kaya kütlesi Çoruh Nehri’ne yuvarlandı. Olay, okulda kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

AFAD, polis ve çevre ekipleri bölgede inceleme başlatırken, Vali Turan Ergün okulun tedbir amaçlı bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Artvin Merkez Yeni Mahalle’de bulunan Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kaya düşmesi paniğe neden oldu. Yamaçtan kopan kaya kütlesi büyük bir gürültüyle Çoruh Nehri’ne yuvarlandı.

Olay sırasında okul binasında herhangi bir hasar meydana gelmezken, yüksek ses nedeniyle öğrenciler kısa süreli korku yaşadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Okul tedbir amacıyla tahliye edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. AFAD ekipleri, dronla bölgeyi tarayarak yeni bir risk bulunup bulunmadığını inceledi.

Artvin Valisi Turan Ergün, olayın ardından okul çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Ergün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Okulumuzun arka tarafındaki yamaçtan kopan kaya kütlesi Çoruh Irmağı’na düştü. Çıkan ses nedeniyle patlama sanılmış. Öğrenciler tedbiren evlerine gönderildi. Şu an için herhangi bir tehlike ya da hasar görünmüyor.”

Vali Ergün, okulun bugün tedbir amaçlı tatil edildiğini belirterek, ilk incelemelere göre herhangi bir yapısal hasar tespit edilmediğini ifade etti.