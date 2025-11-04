Yeni Mahallesi’ndeki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yakınındaki dik yamaçtan kopan parçaları, gürültüyle Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Sesi duyan öğrenciler kısa süreli panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Artvin Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ergün, kayaların nehre düşmesi sırasında büyük gürültü çıktığını belirtti.

BÖLGE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan panik nedeniyle okulda bugün eğitime ara verildiğini söyleyen Turan Ergün, "İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor” dedi.