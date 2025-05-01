Artvin'de marketi kurşunlamıştılar! Sivas'ta yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Artvin Hopa ilçesinde bir marketi kurşunlayarak kaçan 3 kişiyi takibe alan Emniyet ekipleri, şahısların Sivas'ın Suşehri ilçesine kaçtığını belirledi. Yapılan takip sonucu B.K., S.D. ve E.C. isimli 3 kişi 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. ve S.D.'nin eski polis olduğu, E.C'.nin ise 5 farklı suçtan arandığı aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede şahısların üzerinde 1 adet sahte polis kimlik kartı da ele geçirilirken, Hopa Adliyesi'ne çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.