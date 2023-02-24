24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tünel girişinde dehşet anları. Minübüsün üzerine taş yağdı

Tünel girişinde dehşet anları. Minübüsün üzerine taş yağdı

Artvin'de heyelan...Kayaların üzerine düştüğü minibüste 4 kişi yaralandı. O dehşet anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:08
Takip Et

Artvin'de minibüsün üzerine taş yağdı. Tünel girişinde dehşet anları

Tünel girişinde dehşet anları. Minübüsün üzerine taş yağdı
+
Aa
-

 Artvin'de heyelan dehşet anları yaşandı. Minibüsün üzerine kayalar yağdı.

Artvin'de, Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışında heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsünde 4 kişi yaralandı.


Yusufeli- Artvin yolunun 8'inci kilometresi Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışı mevkisinde, heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları, tünel çıkışındaki yola düşmeye başladı.

Bu sırada baraj inşaatında çalışanları taşıyan Murat Alpaslan'ın kullandığı 08 AJ 600 plakalı servis minibüsüne, kaya parçaları isabet etti. Ön kısma düşüp, aracın içine de giren kaya parçaları nedeniyle 4 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ekipler ise iş makineleriyle yolu temizledi. Heyelan anını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
1
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
2
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
3
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
6
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.