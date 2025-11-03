YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta
Artvin’de yaşayan 23 günlük Aybüke Bayraktutan, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine ailesi tarafından acilen hastaneye götürüldü. Artvin Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.
Doktorların kararıyla minik Aybüke’nin ileri tedavisi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hava ambulans ekibi kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak helikopterle Artvin’den havalandı.
Yaklaşık bir saat süren hava yolculuğunun ardından minik Aybüke, güvenli bir şekilde Samsun’daki hastaneye ulaştırıldı.
Bebeğin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.