Artvin'de kaçak tarihi eser operasyonu

Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde durumundan şüphelendikleri A.Y (54) ile İ.H.Z’nin (59) üzerinde ve çantalarında arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan ve Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 98 madeni sikke ile 4 madalyon ele geçirildiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)