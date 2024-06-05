Artvin'de tekne battı. 1'i ağır 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Artvin'de tekne battı. 1'i ağır 5 yaralı

Artvin'de bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir tekne battı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye iitfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çoruh Arama Kurtarma ekipleri, teknede çalışma başlattı.

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Yaşanan olayda biri ağır olmak üzere Mete Okumuş, Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya yaralandı. Yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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