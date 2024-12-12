Artvin'de TIR ile çarpışan otomobil paramparça oldu

Kaynak: DHA

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü Bünyamin Mertürk TIR'a çarparak hayatını kaybetti. Yavuz Şiviloğlu ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin Hopa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden Yavuz Şiviloğlu yönetimindeki 34 FJK 810 plakalı otomobil aynı yöndeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Bünyamin Merttürk araçta sıkışarak ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Bünyamin Merttürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Şiviloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Savcılık incelmesi ardından Merttürk'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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