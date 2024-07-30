Artvin’de tünelde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Artvin’de tünelde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünel içinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Artvin-Yusufeli karayolundaki Sebzeciler köyü T-21 Tüneli’nde gerçekleşen kazada, Üresin Altun’un (55) kullandığı 08 ABL 663 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.

Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Üresin Altun ile araçta bulunan Fermiye Yıldız (67) ve Medine Altun (85) Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fermiye Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralının tedavileri ise devam ediyor.

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