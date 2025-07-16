Artvin'de tutuklanan 4 gazeteci serbest bırakıldı

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık ile gazeteciler Eylem Emel Yılmaz, Dicle Baştürk ve Yavuz Akengin 17 Haziran'da tutuklanmış, Semra Pelek, Melisa Efe ve Ömer Bülenter adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gazetecilerin, aylık tutukluluk incelemeleri sonucunda sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tahliyeleri kararlaştırıldı.

Gazetecilerin avukatlarından Bedrettin Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yaklaşık bir ay önce, birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan ve çoğu birbirini tanımayan 7 gazeteci, İstanbul’dan toplanarak bir şekilde Artvin’e getirildi, haklarında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Gözaltına alınmalarının ardından sorguları yapıldı ve bu 7 kişiden 4’ünün tutuklanmasına karar verildi. Bugün ise tutuklu bulunan 4 kişinin, 30 günlük tutukluluğun gözden geçirildiği duruşması yapıldı.

Gözaltı sürecinin bu şekilde yürütülmesinin hukuka uygun olmadığını duruşmada ifade ettik. Ayrıca bu soruşturmanın Artvin ile ne bağlantısı olduğunu hâlâ anlayabilmiş değiliz; bunu tüm avukatlar olarak dile getirdik.

Arkadaşlarımızın yalnızca gazetecilik faaliyeti yürüttüklerini, bir haber sitesine haber yapmanın görevleri olduğunu ve serbest çalışan gazeteciler olarak bu işin karşılığında para almalarının son derece normal olduğunu belirttik. Zaten hayatlarını başka şekilde sürdürmeleri de mümkün değil.

Adalet bazen yanılabiliyor, bazen eziyet edebiliyor ama doğru hâkimler doğru kararlar da verebiliyor. Hâlâ adaletten umudumuzu kesmiş değiliz. Bugün sulh ceza hakimimiz, tüm bu anlattıklarımızı dikkate aldı ve tahliye yönünde karar verdi. Dört gazeteci, bu akşam itibarıyla serbest bırakılmış olacak. Umarız yargılama süreci de aynı adil yaklaşımla devam eder.”