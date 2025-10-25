Edinilen bilgiye göre, kaza, Artvin-Ardahan kara yolunun 53’üncü kilometresinde meydana geldi. Ö.A.P. yönetimindeki kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Y.E.A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arkadan gelen M.Y. yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı. Kazada, her üç aracın sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.