Artvin'deki heyelanda kahreden detay! Araç tünele girmiş ama çıkmamış

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan heyelan Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamen kapatmıştı. Yol 19 saat sonra tek şeritten ulaşıma açılırken, Artvin Valisi Turan Ergün heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına ilişkin, "Bir aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Eğer araç buradaysa yolun açtığımız kısmında çıkmasını yüzde yüz bekliyorduk ancak herhangi bir araç çıkmadı" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkisinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İş makinelerinin hummalı çalışması ile 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek, yol 19 saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Ergün, "Bunu biz kendimiz düşündük; dedik ki burada büyük bir heyelan var, bunun altında bir araç olabilir mi? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntüleri var. O saatler arasında giren çıkan araçlar kimler olabilir, bu araçlar nereye gitmiş olabilir diye değerlendirdik. Çevre illerdeki kolluk kuvvetlerimizle de görüşerek bilgi alışverişinde bulunduk. Biz burada bir aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Eğer araç buradaysa yolun açtığımız kısmında çıkmasını yüzde yüz bekliyorduk ancak herhangi bir araç çıkmadı. Eğer burada toprak altındaysa bu da bir ihtimal. Arkadaşlarımız durmaksızın yarın da çalışmalarına devam edecek. Erzincan'dan, Rize'den, Ankara'dan burası ile ilgili teknik cihazlarla birlikte öncelikle yolun denizle yol kısmındaki bölgesi ile ilgili alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz toprak altında bir araç kalmış gibi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

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Bölgede çalışmalar sürüyor.