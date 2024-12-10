Artvin’deki heyelanda toprak altında kalan arkadaşlar toprağa verildi

Artvin’de Karadeniz Sahil Yolu’nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25), memleketleri Giresun’un Bulancak ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

HEYELAN VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Olay, önceki gece yamaçtan kopan büyük toprak ve kaya kütlelerinin Karadeniz Sahil Yolu’na sürüklenmesiyle başladı. Heyelan nedeniyle, Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan Murat Turhan yönetimindeki 28 AAB 485 plakalı otomobil, devasa toprak yığınının altında kaldı. Bu nedenle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve belediye ekipleri iş makineleriyle çalışmalara başladı. Tonlarca ağırlıktaki toprak ve kaya yığını temizlenmeye çalışılırken, kara yolu 19 saat süren yoğun çabaların ardından tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak göçük altında kalan otomobile ancak 33 saat sonra ulaşılabildi. Deniz kıyısına sürüklenen aracın içinde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAYIPLAR VE YAKINLARININ TEPKİLERİ

Toprak altından çıkarılan araçta, sürücü Murat Turhan ve yolculuk eden Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ile Görkem Özdemir’in cansız bedenleri bulundu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Nuri Apaydın’ın ağabeyi Kenan Apaydın, kurtarma çalışmalarındaki öncelik sıralamasına tepki gösterdi. "Yolu açmak için enkazı arabanın üzerine attılar. Öncelik kurtarmada olmalıydı. Acımız taze, ne söyleyebilirim ki?" diyerek yaşananlara üzüntüsünü dile getirdi.

BULANCAK’TA SON YOLCULUK

Gençlerin cenazeleri, Giresun’un Bulancak ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Bulancak Sarayburnu Camii’nde kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve çok sayıda kişi katıldı.

Taziyeleri kabul eden aileler ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, cenazeler öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlıklarına defnedildi. Giresun halkı, heyelanda hayatını kaybeden dört arkadaş için derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.