Artvin'deki heyelandan 36 saat sonra... 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı

Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelanın ardından ulaşıma kapanan yolda toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı. Giresunlu 4 gencin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı.

Heyelan sırasında deniz tarafında doğru sürüklenen araç iş makinelerinin çalışmaları sonrasında bugün 11.45 sıralarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PTS ve HTS inceleme sonucu Cumartesi günü Bulancak'tan yola çıkan Murat T.(37)'e ait aracın Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda toprak altında kaldığı şüphesi üzerinde çalışma başlatılmıştı.

Araçta sürücü Murat T.(37), ile Aykut T.(24),Aydın Görkem Ö.(24) ve Nuri A.(38)'nun olduğu öğrenilirken, yakınlarının 4 gence ulaşamadıkları ve Batum'a gitmek üzere yola çıktıklarını ifade ettikleri öğrenilmişti.

Heyelanın olduğu saatlerde yapılan incelemelerde 33 araçtan 32'si geçtiği, içerisinde 4 gencin bulunduğu plakalı aracın geçmediği anlaşılmıştı.

4 kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkartılarak cenaze araçları ile Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Giresun’dan Batum’a Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı araba ile giden ve kendilerinden yaklaşık haber alınamayan Giresunlu 4 genç ile ilgili soru üzerine ise Vali Turan Ergün “Bizim arkadaşlar bu türlü bir aracın plakasını tespit ettikten sonra bu aracın kime ilişkin olduğunu, aracın sahibinin yakınlarına ulaşarak onlardan aldıkları teyitlerle bu sonuca varıyoruz. 3 yahut 4 kişi olma ihtimali yüksek. Batum hududuna baktık hudut çıkışları yok. Aslında o yüzden biz buralarda olabilir diye kuşkumuz çok arttı. Batum’a geçmiş olsa esasen bu türlü bir arama çalışması yapmayacaktık. Dün akşam burada çalışan işçi sayımız 250’ydi. 30 iş makinesi 41 araçla birlikte tıpkı çalışma vakit zaman bazen 150’ye bazen 100’e tekrar dağıtarak devam edecek fakat tekrar birebir iş makinelerinin tamamı burada çalışmaya devam edecek.” açıklamalarında bulunmuştu.