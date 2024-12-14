Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehri adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Cadde ve sokaklar karla dolarken, Artvin Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Ardanuç'ta 18, merkezde 1, Şavşat'ta 31 ve Yusufeli'nde 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren kızaklarını alarak kendilerini beyaza bürünmüş sokaklara attı. Kar üstünde doyasıya eğlenen çocuklar, soğuk havaya aldırmadan neşeli anlar yaşadı.

Artvin genelinde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Belediye ve ilgili ekipler, olası buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

Artvin’deki kar esareti çocuklara eğlence oldu

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