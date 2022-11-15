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6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti

Artvin’in Hopa ilçesinden 6 ay önce start alan kano sporcusu Şenol Özdemir, bir ilke imza atarak kanosuyla dört denizi kürek çekerek geçti. Özdemir, Alanya’da karanfillerle karşılandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:48
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Artvin'den yola çıktı 6 ayda Karadeniz Marmara ege ve Akdeniz'i dört denizi kürek çekerek geçti

6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
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İHA'nın haberine göre, İstanbul’da yaşayan ve ekstrem sporuyla ilgilenen kanocu Şenol Özdemir (45), 14 Mayıs 2022 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinden kanosuyla Hatay’a gitmek üzere start aldı.

Bir ilk gerçekleştirmek isteyen Özdemir, kürek çekerek Karadeniz, Marmara ve Ege'yi geçerek Akdeniz'e ulaşıp, kız çocuklarının eğitimi için farkındalık yaratmayı amaçladı.

Yolculuğu 6 ay süren deniz durumuna göre 75 gün denizde kala bildiğini ifade eden Özdemir “Ekstrem sporla ilgileniyorum ve Koruncuk Vakfı için bir bağış kampanyası başlattık. Ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Dört denizi tek seferde geçmek. Dünyada ve Türkiye’de yapılmayan bir şeyi yapmaya gayret ediyorum" diye konuştu.

Özdemir "Kano gezgini olarak da beni görebilirsiniz. Yaklaşık 6 aylık bir zamanda Alanya’ya geldim. 4 bin 800 kilometrelik yolculuk yapacağım. Denizde kano ile yolculuk yapmaya deniz her zaman müsaade etmiyor. Fırtınalarda bekleyerek Alanya’ya ulaşmak 6 ay sürdü. Bunun 75 günü ancak yolculuk yapabildim. Hedefim Suriye-Türkiye sınırına ulaşarak dört denizi aşmak. Ardından ise dünyada yine bir ilk olarak okyanusu aşma hedefim var” dedi.

Şenol Özdemir’i Alanya'da Atiye Yıldız karşıladı. Yıldız, Özdemir'e altı adet gül vererek İstanbul’da yaşanan bombalı saldırıda hayatına kaybedenler anısına denize bırakmasını istedi. Karadeniz, Marmara ve Ege’yi geçerek Akdeniz’e gitmeyi planlayan Özdemir, dört ay içerisinde Hatay’ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.

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