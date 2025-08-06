Artvin'in hafızası sonsuzluğa uğurlandı! 105 yaşındaki Fikriye Karaaslan hayatını kaybetti

Nurbay Usta / Artvin / Yeniçağ

Yaşamı boyunca köyünden kopmayan, şehir hayatına mesafeli duran Fikriye Nine, doğallığı ve sade yaşamıyla çevresine örnek olmuştu.

DOĞAL YAŞAMIN SESSİZ TANIĞI

Fikriye Karaaslan, Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy köyünde dünyaya geldi ve hayatının neredeyse tamamını burada geçirdi.

Doktora hiç gitmedi, doğal beslendi, market ürünlerine yüz çevirdi.

Ev ekmeği, köy sütü, yayla peyniri, dut pekmezi… Hayatını bu toprakların sunduklarıyla sürdürdü.

BİR ASIRLIK HAFIZANIN ARDINDAN

87 yaşındaki oğlu, köyün eski muhtarı Davut Karaaslan, annesinin yaşam felsefesini şöyle özetledi:

“Şehirden uzak durdu, doğayı dinledi. Kültürü ve geleneği yaşattı. Geleneksel Yaşam Müzesi’ne gider, eski pullukları, bondurukları görür, anılarını anlatırdı. Çocukluğuna ait hikâyeleri gözleri dolarak, bazen gülerek paylaşırdı.”

BİR ASIR, 61 TORUN, SAYISIZ HATIRA

61 torun sahibi olan Fikriye Nine, birkaç gün önce İstanbul’da oğlunun yanında yaşlılığa bağlı sebeplerle vefat etti.

Ancak vasiyeti yerine getirildi, çok sevdiği memleketine getirilen cenazesi, Tepeköy’deki aile mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

SAKİN ŞEHİR, SESSİZ BİR VEDAYLA SARSILDI

2015 yılında Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan ve uzun ömürlü insanlarıyla bilinen 6500 nüfuslu Şavşat’ta, 95 yaş üstü yaklaşık 50 kişi yaşamını sürdürüyor.