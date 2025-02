Artvin'in kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaştan acı itiraf: Çalışıyorum ve emekli olmaktan korkuyorum

Artvin'in kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da ekonomik krizin etkilerinden şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle insanların fazla tüketime yönelmek zorunda kaldığını belirten bir vatandaş, "Çalışıyorum ve şu anda emekli olmaktan korkuyorum. Emekli olamıyorum; daha doğrusu emekli olduğumda o maaşla geçinemeyeceğimi düşünüyorum. Gerçekten geçinemem'" dedi.

Ekonomik kriz derinleştikçe kırsalda yaşayan vatandaşlar da hayat pahalılığından şikâyeti artıyor. Artvinli bir vatandaş, şunları söyledi:

"Ekonomik kriz illa ki vardır ama insanlarda da bir tüketim çılgınlığı var. Son yıllarda bakıyorum ve görüyorum, sanki bu insanlar her şeyin sonu gelecekmiş gibi, bir an önce yaşayayım tüketeyim, bir an önce alayım, yapacaklarımı bir an önce yapayım diye bir psikoloji var. Yarınlara dair umutları olmadığı için mevcudu hemen tüketmenin peşindeler. Aslında çok da fazla olmamasına rağmen, böyle bir psikolojinin baskısının altında olduklarından dolayı "bir an önce yaşayayım ve yapacaklarımı yapayım" düşüncesindeler. Çalışıyorum ve şu anda emekli olmaktan korkuyorum. Emekli olamıyorum; daha doğrusu emekli olduğumda o maaşla geçinemeyeceğimi düşünüyorum. Gerçekten geçinemem. Emekli olduktan sonra çalışmam gerekecek, çalışmak zorundayım. Bugünkü şartlarda Türkiye'de 30 bin lira, 40 bin lira paralarla geçinmek zor, hayat gerçekten zor."

"NE HAYVANIM VAR NE DE BAŞKA BİR ŞEYİM"

Ardanuçlu vatandaş Yılmaz Şahin ise şunları söyledi:

"Ciğerlerimin dörtte birini aldılar, dolayısıyla çalışamıyorum. Aldığım yaşlılık parası bana yetmiyor. Aldığım para, ilaçlarıma yetmiyor. Anjiyo oldum, çalışabilmek için sağlam bir insan değilim. 4 bin 200 lira alıyorum, başka da bir gelirim yok. Ne hayvanım var ne de başka bir şeyim. Evimin önünde bir arazim var ama onu da yapamıyorum. Hiçbir yerden de yardım alamıyorum. Yaşlılık maaşı fazla olsa, biraz daha rahatlarım, ama işte hayatım zor."

Artvinli Hüseyin Burçak ise, "Şu anda fiyatlar yüksek ve sürekli değişken bir ortam var, bu yüzden yaşadıklarımız zor" dedi.