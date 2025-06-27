Artvin'in kıyılar kaçak yapılardan temizleniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin'in kıyılar kaçak yapılardan temizleniyor

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz sahilinde izinsiz olarak inşa edilen barakaların yıkımına başlandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz sahilinde izinsiz olarak inşa edilen barakaların yıkımına başlandı. Kopmuş Plajı'nda yapılan yıkımda bazı vatandaşlar, yapıları kendi elleriyle söktü.

Hopa ilçesine bağlı Kopmuş mevkiinde, sahil boyunca kaçak olarak yapıldığı belirlenen barakalar için yıkım süreci başlatıldı. Artvin Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde jandarma ekipleri bölgede hazır bulundu.

iha-20250627aw485117-1.jpg

Ekiplerin bölgeye geldiğini gören bazı baraka sahipleri, olası bir zorla müdahaleye gerek kalmadan, yapıları kendi imkanlarıyla söktü. Barakaların çoğunlukla yaz aylarında konaklama ve küçük işletme amaçlı kullanıldığı belirtildi. Söküm sırasında kullanılan ahşap ve sac malzemeler, sahipleri tarafından kamyonetlerle taşındı.

Son Haberler
İşsizlik de istihdam da azaldı: Macaristan'da ekonomik paradoks
İşsizlik de istihdam da azaldı: Macaristan'da ekonomik paradoks
Arda Güler'in rakibi Kenan Yıldız!
Arda Güler'in rakibi Kenan Yıldız!
14 yaşındaki Azra’nın feci sonu
14 yaşındaki Azra’nın feci sonu
Brent petrol yükselişte: 67,04 dolar nereye gidiyor? (27 Haziran 2025)
Brent petrol yükselişte: 67,04 dolar nereye gidiyor?
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sarsacak Kılıçdaroğlu açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sarsacak Kılıçdaroğlu açıklaması!