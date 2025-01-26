Artvin’in Macahel Geçidi’nde kar çilesi

Kaynak: İHA
Artvin’in Macahel Geçidi’nde kar çilesi

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Macahel Geçidi kar nedeniyle bir süredir ulaşıma yeniden kapandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Macahel Geçidi kar nedeniyle bir süredir ulaşıma yeniden kapandı. 19 gün süren kar esaretinin ardından 2 Ocak'ta ulaşıma açılan yol bölgede tekrar etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 gündür ulaşıma kapalı bulunuyor. Yolun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Artvin'de geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Borçka Macahel geçidi ulaşıma kapandı. UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel bölgesi, kış aylarında zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerini kapsayan bu bölgeye ulaşım sağlamak için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Macahel geçidindeki kar kalınlığı yer yer 6-7 metreye ulaşırken, iş makinelerinin boyunu aşan karla mücadele edebilmek için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Çığ riski taşıyan dik yamaçlarda, ekipler havanın soğuk olduğu saatlerde çalışarak büyük bir titizlikle yol açma işlemlerini gerçekleştiriyor.

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