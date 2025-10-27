YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Şavşat ilçesinde kamyonet ile iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Artvin–Şavşat karayolunun 53’üncü kilometresinde meydana geldi. Artvin’den Şavşat yönüne seyir halinde olan Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre A. (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından aynı yönde ilerleyen Muhammet Y.’nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT), jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Yunus Emre A. Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.