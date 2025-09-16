Artvin’in Şavşat ilçesinde yangın: Bir ev kül oldu

YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Yağlı Köyü’nde sabah saatlerinde çıkan yangında, Atila Eren’e ait ev tamamen yanarak kül oldu.

Yangına Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme araçları müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen ev kurtarılamadı.

Yangın ihbarını alır almaz olay yerine giden Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sabah saatlerinde yangın ihbarı alır almaz itfaiye ekiplerimizin yanı sıra jandarma ve sağlık ekiplerini de bölgeye yönlendirdik. Ancak köyün ilçe merkezine uzaklığı nedeniyle vatandaşımızın evini kurtaramadık. İtfaiye ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun gayretiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Evi yanan vatandaşımızın yanında olacağız. Devlet olarak gereken her türlü desteği sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek, biz her durumda onların yanındayız.”

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.