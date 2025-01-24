Artvinli 88 yaşındaki emekli vatandaş içini döktü: Bundan önceki hükümetler zamanında çok rahattım

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan ve pazara giden 88 yaşındaki emekli vatandaş, "Bakın, bu aldıklarım yetmeyecek haftaya. 88 yaşındayım ve beni bu duruma sokan hükümettir. Bundan önceki hükümetler zamanında çok rahattım, yaşantım iyiydi, aldığım para ay başına kadar yetiyordu. Ben ay başında aldığım paradan cumhuriyet altını alıyordum, kalan parayla da ay başına kadar idare ediyordum. Şimdi ise bizi dilenci etti" dedi.

Yeni yıl ile birlikte gelen zamlar vatandaşı olumsuz etkiledi. Ardanuç'ta yaşayan emekli vatandaşlar pazara bile gidemediklerini belirterek en düşük emeli maaşına verilen 2 bin lira zamma tepki gösterdiler. Esnaf ise vatandaşın alım gücünün kalmadığını ifade etti. Emekli vatandaş Hasan Bülbül, şunları söyledi:

"İKİ BİN LİRA VERİLEN ZAM BU MİLLETİ KANDIRMAKTIR"

"Alışveriş yaptım ama çok kısıtlı yaptım, param yok ay başına para yetişmiyor. Son zamlar çok yerinde, 2 bin lirayı dilenci almıyor. Şimdi bu adamın sonu gelmiştir ve haberi yok. Bakın, bu aldıklarım yetmeyecek haftaya. 88 yaşındayım ve beni bu duruma sokan hükümettir. Bundan önceki hükümetler zamanında çok rahattım, yaşantım iyiydi, aldığım para ay başına kadar yetiyordu. Ben ay başında aldığım paradan cumhuriyet altını alıyordum, kalan parayla da ay başına kadar idare ediyordum. Şimdi ise bizi dilenci etti. Altın çıkmış 20 bin liraya, bizim maaşımız ise 12 bin 500 liraya inmiş. İki bin lira verilen zam bu milleti kandırmaktır. Fakir fukaranın yüzü gülmüyor, huzur yok, Türkiye’de huzur yok."

"KAZANDIĞIMIZ PARALARI CEZALARA YATIRIYORUZ"

Erzurum'dan Ardanuç'a pazara gelen esnaf ise şunları söyledi:

"Bu hafta işler hiç iyi değil. Trafik cezalarından kurtulamıyoruz, duran arabaya ceza yazıyorlar. Arabamızı kapımızın önüne çekiyoruz gelip ceza yazıyorlar, yanlış park etmediğimiz halde. Bakın, pazara geliyoruz, gördüğünüz gibi kimse yok. Marketlerde patates 15 lira bizde 12 lira ama yine de satamıyoruz. Kazandığımız paraları cezalara yatırıyoruz, yiyemiyoruz, perişan olmuşuz. Vatandaş her şeye itiraz ediyor, "ben 12 bin lira maaş alıyorum, ne yiyeceğim" diyor."

Artvinli bir başka emekli ise, "12 bin lira maaşla ne olacak? Aldığımız maaşla ancak kendimizi dolandırıyoruz. Artvin’de oturuyorum, evim kira değil ama bakın pazardayım, her şey çok pahalı. Hiçbir şey almamışım, sadece 5 kilo süt almışım, eve gideceğim, ne yapalım" ifadelerini kullandı.