Artvinlilerden maden yasasına tepki: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısıyla bir araya gelen ve zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine açan düzenlemeleri içeren yasa teklifinin TBMM'deki görüşmeleri sırasında oturma eylmemi yapan yurttaşlar, yasa kabul edilince, oturma eylemine son verdi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan,yasanın kabul edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Meclisten bu yasanın oylanarak geçtiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak bu, her şeyin sonu değil. Biz, Artvin halkı olarak 30 yıldır mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Toprağımızın, havamızın, suyumuzun kirletilmesine; bizlerin, ormanlarımızın ve doğamızın yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Onların "evet" demesi ya da bu yasayı onaylaması bizim için bir şey değiştirmeyecek. Bu yasayı asla kabul etmiyoruz. Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu, ülkenin yok olması anlamına gelir. Bu nedenle mücadelemizi daha da büyüterek sürdüreceğiz ve asla geri adım atmayacağız.”