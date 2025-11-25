YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, tek aday olarak katıldığı olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilerek üçüncü dönemine başladı. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde delegelerin desteğini alan Yıldırım, Artvinspor’un geleceği için güç tazeledi. Genel kurula katılan Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Sadettin Dağ, kongrenin şehir sporuna hayırlı olmasını diledi.

Yeniden başkanlığa seçilen İrfan Yıldırım, yaptığı konuşmada Artvinspor’un kentin en köklü spor kulüplerinden biri olduğunu vurguladı. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yetişkinlere kadar toplumun tüm kesimlerinin spora erişmesini hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim kurulumuzu 39 kişiden oluşturarak Artvinspor’un şehirdeki herkes tarafından sahiplenilmesini amaçladık. Bu güzel şehre ve ülkemize, kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hizmet etmeyi görev biliyoruz.”

Yıldırım ayrıca, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla kulübün 2010 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Artvinspor’un yeni yönetim kurulu, şehrin tanınmış, saygın ve çeşitli meslek gruplarından başarılı isimlerden oluşan geniş bir kadroyla dikkat çekti. Yönetimde ayrıca 5 kadın üyenin yer alması, kulübün kapsayıcı yapısını güçlendirdi.

Artvinspor Asıl Yönetim Kurulu Üyeliklerine; İrfan Yıldırım, M. Kemal Kahraman, Seçkin Kurt, Göksen Sönmez, Özlem Sarayoğlu, Cihat Uzun, Hakan Ermiş, Rengin Çolak, Nurettin Albayrak, Hayati Güneri, Sema Ağdemir, İsmail Erdem, Tuncer Başer, Kamil Şatır, Gökhan Özkul, Ahmet Esen, Serhan Aydemir, Erhan Gazihan, Hakan Öztürk, Osman Akyürek, Okan Ersöz, Sinem Han, Mustafa Güner, Uğur Sarıçam, Yusuf Arslaner, Gül Özbey, Özgür Saraç, İsmail Kuşçu, Sergen Aydemir, Recep Akyürek, Muhammet Yüzbaşıoğlu, Turan Yelken, Ali İhsan Altuntaş, Murat Küçükay, Alparslan Karacan, Murat Arslan, Sinan Özyurt, Gökhan Topçuoğlu, Anıl Akay seçildiler.