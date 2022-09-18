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Arzu Çerkezoğlu'ndan TBMM'ye çağrı 

TBMM’ye taşeron işçilerle ilgili yeni yasa çağrısı yapan ve ‘norm kadro’nun iptalini isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Güvencesiz çalışma biçimleri ortadan kaldırılmalı” dedi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 08:49
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Arzu Çerkezoğlu'ndan TBMM'ye çağrı 

Arzu Çerkezoğlu'ndan TBMM'ye çağrı 
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kamudaki taşeron işçilerle ilgili olarak 2017 yılı sonunda çıkarılan ve “devrim” olarak nitelenen 696 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin (KHK) yarattığı güncel sorunları Cumhuriyet’e anlattı.

Öncelikle kadroya yönelik bu düzenlemenin bir KHK ile değil bir yasayla yapılması gerektiğini ısrarla söylediklerini anımsatan Çerkezoğlu, “İlk günden beri bu konudaki çekincelerimizi dile getirdik. 696 sayılı KHK, belediyedeki arkadaşlarımız arasında ciddi ayrımcılık yarattı. Belediyelerde taşeronda olan arkadaşlarımız şirketlere geçirildi ama kadroya alınmadı. KHK kapsamındaki arkadaşlarımızın ciddi hak kayıpları söz konusu. Bu aslında taşerona bile rahmet okutan bir düzenleme. Aynı işyerinde çalışan işçiler farklı ücretler alıyor. Zorunlu emekliliğe sevk edilenler var. Eşitsizliği, ayrımcılığı daha da büyüten bir süreçle karşı karşıyayız” dedi.

Taşerondan belediye şirketlerine geçen işçiler için ek yasal düzenleme beklediklerini belirterek 1 Ekim’de yeniden açılacak TBMM’ye çağrı yapan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, bu sorunu çözmek için yapılacak işlemin çok basit olduğunu, kamuda “eşit işe eşit ücret” sistemini oluşturarak aynı işi yapan insanların sosyal haklarının, özlük haklarının, ücretlerinin eşitlenmesinin mümkün olduğunu ifade etti. 

"HIZLA YASALAŞMALI"

“Belediyedeki tüm işçi arkadaşlarımıza yapılacak yasal bir düzenlemeyle kadro verilmelidir” diyen Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Ayrıca belediyelerde güvencesiz çalışmanın önünü açan, kadrolu işçi sayısının düşmesini beraberinde getiren, sözleşmeli işçinin artmasına yol açan norm kadro uygulamasına da son verilmeli. Tüm bunlar TBMM’de yapılacak ve bütün partilerin oybirliğiyle hızla gerçekleştirebileceği bir düzenlemeye bağlı. Yeter ki iktidar bu konuda irade göstersin ve ayrımcı politikalara son versin. İşçilerin hakkının ve hukukunun teslim edilmesi için Meclis’e bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Güvencesiz çalışma biçimleri ortadan kaldırılmalıdır.” 

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