Arzu ne demek? Arzu isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Arzu da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Arzu ne demek? Arzu isminin anlamı nedir?

Arzu ne demek? Arzu isminin anlamı nedir?

Arzu adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Arzu isminin anlamını araştırıyor. Peki, Arzu ne demek? Arzu isminin anlamı nedir?

ARZU NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Arzu ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İstek, dilek

- Heves

ARZU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Arzu ismi köken olarak Arapçadan gelmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir isimdir. Hem Arapçada hem de Türkçede sözlük anlamı üzerinde çok sık kullanılan bu isim, Türkçede kız çocukları için oldukça fazla tercih ediliyor.

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