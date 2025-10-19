Arzum Onan'dan herkesi şaşırtan evlilik yanıtı! 27 yıllık evliliğin ardından yeni aşka yelken açmıştı: Herkes o tarihi merak ediyordu

Bir dönemin magazin dünyasında "örnek çift" olarak anılan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıl süren evliliklerini 2023 yılında tek celsede ve saygı çerçevesinde noktaladı.
27 yıllık evliliğini Mehmet Aslantuğ ile sonlandıran Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açtı. Mutluluğu yakalayan Onan, "Evlilik düşünmüyoruz" diyerek hakkındaki iddialara net yanıt verdi.
Boşanma günü el ele adliyeye giderek olgun duruşlarıyla kamuoyunun takdirini toplayan ikilinin, Can Aslantuğ adında 2000 yılında dünyaya gelmiş bir oğlu bulunuyor.
Ayrılığın ardından dostane ilişkilerini sürdüren eski eşler, özel hayatlarında yeni başlangıçlar yaptı.
50 yaşındaki güzel oyuncu Arzum Onan, uzun süreli evliliğini sonlandırmasının ardından gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdı.
İddialara göre Özkan, Onan'a lise yıllarından beri hayranlık duyuyordu. Yıllar sonra yakın çevreleri aracılığıyla bir araya gelen ikili arasında kısa sürede güçlü bir bağ oluştu ve dolu dizgin bir aşk başladı.
Los Angeles'ta yaşayan başarılı iş insanı Orkan Özkan ile uzak mesafe ilişkisi yaşayan Onan, sık sık Amerika'ya giderek sevgilisini ziyaret ediyor. Çift, son olarak rotayı Asya'ya çevirmiş ve Bangkok'ta romantik bir tatil yapmıştı.
MEHMET ASLANTUĞ'DAN ESKİ EŞİNE DESTEK
Eski eşiyle dostluğunu sürdüren Arzum Onan'ın, yeni ilişkisini ilk paylaştığı kişi yine Mehmet Aslantuğ oldu. Usta oyuncu, bir röportajında bu duruma destek vererek, "Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum" sözleriyle eski eşinin mutluluğuna destek verdiğini açıkladı.
Öte yandan, Mehmet Aslantuğ da uzman psikolog Canan Şahin'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
EVLİLİK AÇIKLAMASI GÜNDEME OTURDU
Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arzum Onan, sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Onan, evlilik söylentilerine net bir yanıt vererek, "Evlenmiş olsam açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok" açıklamasını yaptı.
Ünlü isim, "Sevgilinizden evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok. Evlilik de düşünmüyoruz" yanıtını verdi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Avrupa güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ, 1996 yılından beri yürüttükleri evliliklerini 2023 yılında noktalama kararı almıştı.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne el ele gelen ve duruşma sonrasında da adliyeden el ele ayrılan ikilinin bu olgun tavrı dikkat çekmişti.
Ayrılığın perde arkası merak konusuyken, başarılı oyuncu Aslantuğ, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var.
Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim,
'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara." açıklamasıyla ayrılık sebebine açıklık getirmişti.
Arzum Onan'ın 1 yıl sonra iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
ARZUM ONAN KİMDİR?
Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da doğdu.
Lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1992 yılında mankenlik ve modelliğe başladı.
Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.