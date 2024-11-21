ASAL Araştırma anketinde asgari ücretlinin istediği rakam ortaya çıktı

20 bin TL’ye dayanan açlık sınırı karşısında milyonlarca çalışan, geçim sıkıntısı yaşıyor. 17 bin 2 TL’de kalan asgari ücrete ise yıl sonu hükümet tarafından ara zam yapılacak. Pek çok rakamlar kulislerde konuşuluyor. Ancak son yapılan anketlerde asgari ücretlinin istediği rakam, Mehmet Şimşek'i mutlu etmeyeceği görülüyor.

ASGARİ ÜCRETLİ 28 BİN TL ALTINA KAPALI

ASAL Araştırma şirketi, asgari ücrete ilişkin anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette katılımcılara “sizce asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.

9-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişi ile yapılan ankette asgari ücretlinin 28 bin TL altına kapalı olduğu görüldü. Ankette tüm katılımcıları kattığımızda ise 25 bin TL’nin altını istemediği kaydedildi.

VATANDAŞ NE İSTİYOR?

İşte anket sonuçları:

Tüm seçmenlere göre; 19-21 bin TL yüzde 3.1, 22-24 bin TL yüzde 6.5, 25-27 bin TL yüzde 19.3, 29-30 bin TL yüzde 47.7 ve 31-33 bin TL yüzde 23.4 oldu.

Sadece asgari ücretlilere sorulduğunda ise 19-21 bin TL yüzde 0.6, 22-24 bin TL yüzde 1.1, 25-27 bin TL yüzde 6.0, 28-30 bin TL yüzde 50.3 ve 31-33 bin TL yüzde 42.0 ortaya çıktı.

ŞİMŞEK'İN İSTEDİĞİ RAKAMIN ÜZERİNDE

Asgari ücretlinin çoğunun 28 bin TL üzerinden maaş istediği ankette yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi daha net görülecek. Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek" demişti. Bu noktada son beklenen hedef enflasyon ise yüzde 44 olarak revize edilmişti. Ancak ekonomideki sıkı para politikası sebebiyle Şimşek'in asgari ücrette yüzde 30 enflasyon oranında zam yapması bekleniyor. Çoğu ekonomist tarafından da bu rakam beklentisinde bulunuyor.