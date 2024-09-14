Asal Araştırma Türkiye'nin en güvenilir kurumlarını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asal Araştırma Türkiye'nin en güvenilir kurumlarını açıkladı

Asal Araştırma, yeni bir araştırma yayımladı. Katılımcılara, "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusu sorulduğunda en güvenilir kurum "Ordu" oldu.

Asal Araştırma sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir anketi paylaştı.

2 bin kişi ile yapıldığı belirtilen ankette katılımcılara "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusu yönlendirildi.

2 bin kişiye 14 seçenek sunuldu. Bu seçenekler; Ordu, Polis, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bankalar, ÖSYM, YSK, Belediyeler, Diyanet, Yargı, Politikacılar ve Medya'ydı. Bunlara ek olarak bir de "Hepsine güveniyorum" ve "Hiçbirine güvenmiyorum" cevapları eklendi.

Kullanıcıların cevapları şu şekildeydi:

Ordu:%19.7
Polis: %16.5
Cumhurbaşkanlığı:%11.1
TBMM:%10.2
Bankalar:%4.2
ÖSYM:%4.0
YSK:%3.5
Belediyeler:%2.9
Diyanet:%2.0
Yargı:%1.4
Politikacılar:%1.0
Medya:%0.9
Hepsine güveniyorum:%4.4
Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2

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