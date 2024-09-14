Asal Araştırma Türkiye'nin en güvenilir kurumlarını açıkladı

Asal Araştırma sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir anketi paylaştı.

2 bin kişi ile yapıldığı belirtilen ankette katılımcılara "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusu yönlendirildi.

2 bin kişiye 14 seçenek sunuldu. Bu seçenekler; Ordu, Polis, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bankalar, ÖSYM, YSK, Belediyeler, Diyanet, Yargı, Politikacılar ve Medya'ydı. Bunlara ek olarak bir de "Hepsine güveniyorum" ve "Hiçbirine güvenmiyorum" cevapları eklendi.

Kullanıcıların cevapları şu şekildeydi:

Ordu:%19.7

Polis: %16.5

Cumhurbaşkanlığı:%11.1

TBMM:%10.2

Bankalar:%4.2

ÖSYM:%4.0

YSK:%3.5

Belediyeler:%2.9

Diyanet:%2.0

Yargı:%1.4

Politikacılar:%1.0

Medya:%0.9

Hepsine güveniyorum:%4.4

Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2