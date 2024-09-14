Asal Araştırma Türkiye'nin en güvenilir kurumlarını açıkladı

Asal Araştırma sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir anketi paylaştı.
2 bin kişi ile yapıldığı belirtilen ankette katılımcılara "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusu yönlendirildi.
2 bin kişiye 14 seçenek sunuldu. Bu seçenekler; Ordu, Polis, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bankalar, ÖSYM, YSK, Belediyeler, Diyanet, Yargı, Politikacılar ve Medya'ydı. Bunlara ek olarak bir de "Hepsine güveniyorum" ve "Hiçbirine güvenmiyorum" cevapları eklendi.
Kullanıcıların cevapları şu şekildeydi:
Ordu:%19.7
Polis: %16.5
Cumhurbaşkanlığı:%11.1
TBMM:%10.2
Bankalar:%4.2
ÖSYM:%4.0
YSK:%3.5
Belediyeler:%2.9
Diyanet:%2.0
Yargı:%1.4
Politikacılar:%1.0
Medya:%0.9
Hepsine güveniyorum:%4.4
Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2
Türkiye'de en güvendiğiniz kurum ?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) September 14, 2024
⚫️Ordu:%19.7
⚫️Polis: %16.5
⚫️Cumhurbaşkanlığı:%11.1
⚫️TBMM:%10.2
⚫️Bankalar:%4.2
⚫️ÖSYM:%4.0
⚫️YSK:%3.5
⚫️Belediyeler:%2.9
⚫️Diyanet:%2.0
⚫️Yargı:%1.4
⚫️Politikacılar:%1.0
⚫️Medya:%0.9
⚫️Hepsine güveniyorum:%4.4
⚫️Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2… pic.twitter.com/udYPeerRQ7