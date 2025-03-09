Asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Elazığ'da inşaat halindeki bir binaya giren ve asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti.

Olay Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat halindeki bir binaya giren 43 yaşındaki Erdinç Köse, dengesini kaybetti ve asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşları, bir süre kendisinden haber alamayınca Erdinç Köse'yi aramak için binaya girdi ve Köse'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binaya giren sağlık ekipleri, Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Köse'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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