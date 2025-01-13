Asansör boşluğuna düşen iş insanı 30 gün dayanabildi

Olay, 13 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 1’inci Güzel Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Cengiz Savur iş yerinin 3. katında temizlik yaptığı sırada yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA TEDAVİSİNE CEVAP VERMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Savur, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. 30 gün süren tedaviye rağmen, Cengiz Savur'un durumu iyileşmedi ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.