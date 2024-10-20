Asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi, kurtarmak isteyen kocası yaralandı

Yüksekova'da akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesi'ndeki 2 katlı binada bekçilik yapan eşine yemek götüren 49 yaşındaki Hülya Düzen, dengesini yitirerek asansör boşluğuna düştü.

Eşini tutmaya çalışan Emirhan Düzen de aynı asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hülya Düzen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emirhan Düzen'in tedavisi ise sürüyor.