Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Ankara'da asansör boşluğuna düşen kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yenimahalle'de asansör boşluğuna düşüp, ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eren Duran, henüz belirlenemeyen nedenle Barış Mahallesi 770. Sokak'taki apartmanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duran, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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