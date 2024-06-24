Asansör boşluğuna düşerek can verdi

Kaynak: DHA
Asansör boşluğuna düşerek can verdi

Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve içi boşaltılan binaya giren Cevdet Keskin (57), asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti.

Elazığ'da, gece saatlerinde Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana gelen olayda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan ve boşaltılan yıkım kararı verilen binaya giren Cevdet Keskin, asansör boşluğuna düştü.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin, ilk müdahaleden sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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