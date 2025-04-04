Asansör boşluğunda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Erzurum'da asansör boşluğunda mahsur kalan yavru köpekler ve annesi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Palandöken ilçesinde inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğunda doğum yapan anne köpeğin durumunu fark eden vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu. İnşaat alanına gelen ekipler vakit geçirmeden yavruları ve annelerini bulundukları yerden çıkardılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Yıldızkent Zirve Tokiler karşısı inşaat hâlindeki binanın asansör boşluğunda mahsur kalan yavru köpekler ve annesi merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak barınak görevlilerine teslim edildi" denildi.