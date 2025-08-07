Asansör faciası: Baba öldü, kızı yaralandı

Vaka, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve evladı Fatma C., üçüncü kattaki konutlarına çıkmak amacıyla asansörü kullanmayı denedi.

Asansör, halatının kopması sonucunda üçüncü kattan yüksekten yere düştü. Bildirim üzerine alanına sağlık ve jandarma personeli gönderildi. Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) yönlendirildi. Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Kızının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.