Asansör faciası: Baba öldü, kızı yaralandı

Kaynak: İHA
Asansör faciası: Baba öldü, kızı yaralandı

Sakarya Akyazı’da ilçesinde baba ile kızının üçüncü kattaki evlerine çıkmak için bindikleri asansörün halatı koptu. Baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Vaka, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve evladı Fatma C., üçüncü kattaki konutlarına çıkmak amacıyla asansörü kullanmayı denedi.

Asansör, halatının kopması sonucunda üçüncü kattan yüksekten yere düştü. Bildirim üzerine alanına sağlık ve jandarma personeli gönderildi. Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) yönlendirildi. Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Kızının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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