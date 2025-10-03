Asansör faciasında yeni gelişme. Genç kadın hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Asansör faciasında yeni gelişme. Genç kadın hayatını kaybetmişti

Mersin'de işe gitmek için bindiği asansörde hayatını kaybeden Pelin Kıyga ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

pelinin-oldugu-asansor-kazasina-iliskin-939798-280788.jpg

Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için apartmanın 7'nci katındaki dairesinden çıktı.

pelinin-oldugu-asansor-kazasina-iliskin-942015-280788.jpg

Asansöre binen Kıyga, halatın kopması sonucunda kabinle beraber sert bir şekilde zemine çarptı.

pelinin-oldugu-asansor-kazasina-iliskin-942014-280788.jpg

Kabinden ağır yaralı çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

pelinin-oldugu-asansor-kazasina-iliskin-942016-280788.jpg

Asansör faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32) gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

pelinin-oldugu-asansor-kazasina-iliskin-939797-280788.jpg

Savcılık, şüphelilerin tamamını tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüpheliler Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan kritik açıklamalar!
Ekrem İmamoğlu'ndan kritik açıklamalar!
Eski dostların kapışmasında kaybeden Fenerbahçe! Baldwin'e yazık oldu
Eski dostların kapışmasında kaybeden Fenerbahçe! Baldwin'e yazık oldu
Sosyal medya fenomeni 'Basel' tahliye edildi
Sosyal medya fenomeni 'Basel' tahliye edildi
Onana kalesine duvar ördü!
Onana kalesine duvar ördü!
Akdeniz'de Karadeniz havası! Rizespor'dan beş yıldızlı galibiyet
Akdeniz'de Karadeniz havası! Rizespor'dan beş yıldızlı galibiyet