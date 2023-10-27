Asansör faciasında yetkili kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde önceki gün KYK yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazası ile ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Asansör faciasında yetkili kişi gözaltına alındı

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düşmesi sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını ifade ederek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik" diye konuştu.

"ASANSÖRÜN 21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ"

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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