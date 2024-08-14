Asansör kazasında ölen Beren'in babası isyan etti "Bu bir cinayet"

Raporda, üç itfaiye görevlisinin kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi. Beren Su’nun babası Özkan Bolat, "Sorumlular gereken cezayı alsınlar. Bu bir ihmal değil, cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan kurtarma işlemi yapılıyor" dedi.

Olayın detayları

23 Temmuz'da, Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşıyla birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, arkadaşı ise kurtarıldı. Olayla ilgili üç itfaiye görevlisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından idari soruşturma kapsamında itfaiye şefi E.A. ile itfaiye erleri B.Y. ve B.B. açığa alındı.

Bilirkişi raporu

Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın alınacak güvenlik tedbirleri ve dikkatli davranışlarla önlenebileceği belirtilerek, itfaiye görevlilerinin gerekli önlemleri almayarak kazaya sebebiyet verdikleri ifade edildi. Raporda, asansör boşluğunda bulunan yaklaşık 80 santimetrelik alan için önlem alınmadığı ve kurtarma işleminin yanlış yerde yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, asansörün son bakım tarihinin üzerinden 48 gün geçtiği ve aylık bakım süresinin 18 gün aşıldığı belirtildi.

Ailelerin tepkisi

Beren Su’nun babası Özkan Bolat, itfaiye ekiplerinin uyarıları dikkate almadığını belirterek, "İhmal zincirleri var, ama bu bir cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan kurtarma işlemi yapılıyor" dedi.

Beren Su’nun annesi Ayşe Bolat ise son telefon görüşmesini anlatarak, "Beren, 'asansörde kaldık' dedi. Görevliler geldiğinde Beren’i aradım ama asansörü açamamışlar. Kısa süre sonra arkadaşından Beren’in düştüğünü öğrendim. Beren, hayalleri olan bir çocuktu, estetik cerrahı olmak istiyordu" şeklinde konuştu.