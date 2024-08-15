Asansör kazasında ölen Beren'in bilirkişi raporu çıktı! 'Bize işimizi mi öğreteceksiniz' diye savundular

23 Temmuz'da Ankara, Sincan'daki bir apartmanın asansöründe mahsur kalan Beren Su Bolat isimli öğrenci, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Cadde üzerinde gerçekleşti. Beren Su ve bir arkadaşı, beşinci ve altıncı katlar arasında kalan asansörde kurtarılmayı beklerken, Beren Su asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Arkadaşı ise itfaiye tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili üç itfaiye personeli üzerinde 'Taksirle ölüme neden olma' iddiasıyla soruşturma başlattı ve şüphelilerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ayrıca, kazanın önlenmesi mümkün güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı ve kaçınılmazlık ilkesinin uygulanamayacağı bilirkişi raporunda belirtildi.

Asansörün bozulmasının tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çekilerek, "İtfaiye görevlilerinin ise kurtarma faaliyetinde 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu kurtarma esnasında gerekli alan tedbirlerini almayarak, tehlikeli durumu kontrol altına almadan tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet vermeleri yaşanan olayın ana unsurudur. Kazanın meydana gelişindeki birinci ve temel neden, asansörde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması, dikkatsiz ve özensiz davranılmasıdır" denildi.

Rapora göre, asansör boşluğunun altında yaklaşık 80 cm'lik korunmasız bir alan bulunuyor ve bu durum önlem alınmasını gerektiriyor. Kurtarma operasyonlarının, asansörün beşinci ve altıncı katlar arasında sıkışması nedeniyle altıncı katta gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, asansörün en son bakımının üzerinden 48 gün geçtiği ve aylık bakım periyodunun 18 gün geciktiği ifade ediliyor. Kazanın yaşandığı yerde herhangi bir kurtarma yönergesinin olmaması da raporda dikkat çeken bir diğer nokta olarak kaydedildi.

Beren Su’nun babası Özkan Bolat, "Asansörlerin bakım süresi oluyormuş, bakım süresi 18 gün geçmiş. Bununla ilgili de hukuki süreç başlayacaktır. Sorumlular gereken cezayı alsınlar. İhmal zincirleri, hatta ihmal demeyeceğim; çünkü bu bir cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan kurtarılma işlemi yapılıyor. İnsanların itfaiye ekiplerini uyarmalarına rağmen, ekipteki kişi 'bize işimizi mi öğreteceksiniz' diyerek azarlayıp, bu olaya sebep oluyorlar" dedi.

Beren Su'nun annesi Ayşe Bolat da kızıyla son telefon görüşmesini anlatarak, "Beren bana telefon etti, 'asansörde kaldık' dedi. Ben de daha önce birkaç kere daha yaşandığı için 'görevli gelir asansörü açıp çıkarır' diye düşündüm. Hep iletişim halindeydik, sonra Beren’i ‘görevliler geldi mi?’ diye aradım. Bir 15 dakika sonra görevli gelmiş; ama asansörü açamamış. Beren arayıp ‘başka bir yerden gelecekler anne, bizi çıkaracaklar’ dedi. 15 saniye sonra tekrar aradım 'çıktınız mı' diye soracaktım, arkadaşı açtı telefonu, Beren'in düştüğünü söyledi. Bunların hepsi çok kısa sürede oldu. Gittiğimizde itfaiye vardı. Binanın giriş kapısında bir görevli vardı. Ben 'Beren' diye sesleniyordum. Kapıdaki adam bana ‘çocuğu tutamadı’ dedi. Beren istediği okulu kazanmıştı. Hayalleri vardı, estetik cerrahı olmak istiyordu" dedi.