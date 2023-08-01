Asansörde mahsur kalan kadın postacı hayatını kaybetti

Haberler.com’da yer alan bilgilere göre, Özbekistan’ın başkenti Taşken’te bir gökdelene giren postacı Olga Leontyeva elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kaldı.
Asansörde mahsur kalan Leontyeva'nın yardım çağrılarını elektrikler kesildiği için kimse duymadı.
CANSIZ BEDENİ 3 GÜN SONRA BULUNDU
Kızlarından haber alamayan aile kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarından üçüncü günün sonunda haber geldi.
Talihsiz kadının cansız bedeni, üçüncü günde asansörün en üst katında bulundu.
ASANSÖRÜN BAKIMI YAPILMIYORMUŞ
Asansörün bakımının düzenli yapılmadığı ve sürekli arızalandığı ortaya çıktı.
Bölgesel Elektrik Şebekeleri sözcüsü Fakhriddin Nuraliyev, Leontyeva’nın öldüğü sırada binada herhangi bir elektrik kesintisi olmadığını belirterek, “Bu, acil durum kapatma kayıtlarıyla kanıtlanıyor. Olayın nedeni, asansörün arızalanmasıydı.” dedi.
1 çocuk annesi Leontyeva’nın ani ölümü ailesini hüzne boğdu.Kadının cansız bedeni inceleme için otopsiye alındı.