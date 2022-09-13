Asansörlerin periyodik kontrol işlemlerine ilişkin mevzuat güncellendi

Asansörlerin periyodik kontrollerine ve bu kontrollerde görev alacak A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirme başvurusu ve yetkilendirme süreçleri, günlük periyodik kontrol sayısı, periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi ve ilanı, periyodik kontrol aşamasında gerçekleştirilen testlerde kullanılan yüklerin özellikleri, uygunsuzluklara ilişkin ilgili idarelere yapılan bildirimlerin şekli ve zamanı, risk içeren asansörlerin mühürlenmesi, ilgili idarelerle yapılan protokolün içeriği, muayene personelinin vasıfları, mesleki sorumluluk sigortasının miktarı, periyodik kontrol raporunun ve asansör kimlik etiketinin içeriği ile bazı periyodik kontrol uygunsuzluk tanımlarının detayları yeniden belirlendi.

Ayrıca, 1 Temmuz 2023 itibarıyla gerçekleştirilecek periyodik kontrollerde kabin kapısı olmayan asansörlere kırmızı bilgi etiketi iliştirilmesine ilişkin hüküm getirildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi devlet okullarındaki asansörlerin yıllık periyodik ve takip kontrollerinden ücret alınmamasına dair de düzenleme yapıldı.