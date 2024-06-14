Asansörün iki taraflı açıldığını fark etmeyen adamın yüreğine iniyordu

Düzenleme: Sena Özkan
Asansörün iki taraflı açıldığını fark etmeyen adamın yüreğine iniyordu

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bindiği asansörün karşılıklı iki taraflı kapısı olduğunu fark etmeyen adamın yaşadığı korku ve şaşkınlık izleyenleri güldürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede gündem olan videoda bir adam, bindiği asansörün karşılıklı olarak iki kapısını olduğunu fark edemeyince ortaya komik görüntüler çıktı.
Asansöre binip gitmek istediği katın tuşuna bastıktan sonra bekleyen ve asansörün inmek istediği yere gelmesiyle önündeki kapının açılmasını beklerken arkasında açılan kapıyı fark etmeyen adam görenleri güldürdü.

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Asansörün kapısını açmak için defalarca tuşa bastı ve arkasındaki kapının açıldığını bir türlü fark edemedi. Sonunda açık olan kapıdan başka biri girince önce ne olduğunu anlayamayıp korktu sonrasında arkasındaki kapıyı fark ederek asansör macerasını sonlandırdı.

Gün içinde dalgınlık sebebiyle birçok kişi benzer tecrübeler yaşıyor. Videodaki adamın yaşadığı da çok rahat birçok kişinin başına gelebilecek bir olay. Bu nedenle de video hem samimi bulundu hem de izleyenleri güldürdü.

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