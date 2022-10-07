7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor

Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor

Brezilya donanmasından alındıktan sonra söküm işlemi için İzmir Aliağa’ya yola çıktıktan sonra bünyesinde asbest dahil çevreye ve insan sağlığına zararlı birçok tehlikeli toksik atık barındırdığı gerekçesiyle geri gönderilen “Nae Sao Paulo” gemisi Brezilya’ya ulaşmasına rağmen karaya yanaşamıyor.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 20:20
Takip Et

Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor

Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
+
Aa
-

Brezilya basını, geminin bulunduğu Pernambuco’da, Eyalet Çevre Ajansı’nın çevresel risk taşıdığı gerekçesiyle geminin Suape Limanı’na yanaşmasına izin vermediğini bildiriyor.

Sök Denizcilik’e danışmanlık hizmeti veren ve merkezi İstanbul’da bulunan Dux Shipping şirketinden Kürşat Yüzlü, VOA Türkçe’ye geminin 2 Ekim’de Brezilya Donanması tarafından gönderilen konuma ulaştığını ancak gemiyi karaya çıkarma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

GEMİ NEREDE?

Geminin 45-50 mil açıkta beklediğini belirten Yüzlü, “Geminin römorkör vasıtasıyla okyanusu güvenli bir şekilde geçebilmesi için gereken güçlendirme ve su geçirmezlik çalışmaları geminin yaklaşık 1 buçuk ay denizde kalacağı hesaplanarak yapıldı ancak gemi 3 aydır denizde. Bu da ciddi bir çevre riski oluşturuyor. Ayrıca gemiyi taşıyan Hollanda bayraklı Alp Centre römorkörlerinde kalan yakıt güvenli seviyenin altında ve taşıyıcı gemide çalışan yirmiye yakın mürettebatın kumanyası da bitmek üzere. Uygun bir yere yanaşmak için makul bir bedel ödemeye hazırız ancak talebimize olumlu yanıt alamıyoruz” diyor.

Brezilya Donanmasının Sök Denizcilik’ten ,açık denizde geminin sağlamlık testi yaptırmasını istediğini ancak bu testin komplike bir süreç olduğu için henüz yapılamadığını söyleyen yetkili, gemideki tehlikeli atık envanterinin (IHM) çıkarılması için de geminin kıyıya yanaşması gerektiğini ancak kendilerine yanaşacakları kıyının iletilmediğini; bu durumun çevre riskinin yanı sıra şirkete günde 60 bin dolara kadar ek maliyet yarattığını söylüyor.

BREZİLYA DONANMASI: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Brezilya Donanması dün yayınladığı açıklamada, idari süreç ve prosedürleri gayret ve ihtiyatla takip ettiklerini; Sök Denizcilik tarafından kiralanacak bir şirket tarafından geminin durum tespitinin yapılması amacıyla Pernambuco eyaleti açıklarında olduğunu belirtti.

Donanmanın, eski uçak gemisinin Brezilya'ya dönüşünü izlediğini ve seyir güvenliği, denizde insan hayatının korunması ve gemilerden kaynaklanan su kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya devam ettiği belirtildi.

“GEMİ BATARSA BÜYÜK BİR ÇEVRE FELAKETİ OLUR”

VOA Türkçe’nin ulaştığı Brezilya Asbeste Maruz Kalanlar Derneği (ABREA) kurucusu Fernanda Giannasi, gemideki radyoaktif maddelerin ve asbest tespitinin nerede yapılacağına dair geminin eski sahibi Brezilya Donanması’nın açıklamalarının muğlak ve çelişkili olduğunu iddia ediyor.

İhaleden bu yana bütün bir sürecin şeffaflıktan yoksun bir şekilde yönetildiğini kaydeden Giannasi, asbestli geminin batması durumunda büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
3
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
4
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
5
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
6
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
7
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
﻿İşveren, grevdeki işçilerine tazminat davası açtı
﻿İşveren, grevdeki işçilerine tazminat davası açtı
﻿İşveren, grevdeki işçilerine tazminat davası açtı
﻿İtalya'da kalorifer kullanımına kısıtlama geldi
﻿İtalya'da kalorifer kullanımına kısıtlama geldi
﻿İtalya'da kalorifer kullanımına kısıtlama geldi
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.