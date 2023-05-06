Aşçıbaşı çorbası nasıl yapılır? Aşçıbaşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Aşçıbaşı çorbasını yapmak isteyenler Aşçıbaşı çorbası tarifini ve Aşçıbaşı çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Aşçıbaşı çorbası nasıl yapılır? Aşçıbaşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Aşçıbaşı çorbası nasıl yapılır? Aşçıbaşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Aşçıbaşı çorbası sevilen çorbalardan biridir. Aşçıbaşı çorbası yapmak isteyenler Aşçıbaşı çorbası tarifini ve Aşçıbaşı çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Aşçıbaşı çorbası nasıl yapılır? Aşçıbaşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte Aşçıbaşı çorbasının tarifi..

AŞÇIBAŞI ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 adet haşlanmış tavuk göğsü veya tavuk budu

- Yarım su bardağı kırmızı mercimek

- Yarım çay bardağı tel şehriye

- 1 adet soğan

- 1 adet domates

- 1 yemek kaşığı tereyağ

- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 6 su bardağı tavuk suyu veya su

- 2 çay kaşığı kuru nane

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı pul biber

AŞÇIBAŞI ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tavuk haşlanır ve tiftiklenir.

Uygun bir tencereye yağlar eritilir yemeklik doğranmış soğan 2 dakika kavrulur. Daha sonra un eklenir ve kokusu çıkana dek kavrulmaya devam edilir.

Salça eklenir az daha kavrulur. Sonra tereyağı eklenir.

Yıkanmış suyu süzülmüş mercimek de ekledikten sonra biraz daha kavrulur ve üzerine tavuk suyu veya su dökülür.

Bu şekilde mercimek yumuşayana kadar kaynamaya bırakılır.

Yumuşayan mercimekler blenderdan pürüzsüz olana kadar çekilir.

Daha sonra tel şehriye, tavuk ve küçük küçük doğranmış domates eklenir.

Şehriye ve domates yumuşayana kadar pişirilmeye devam edilir.

Eğer kıvamı koyu geldiyse sıcak su ilavesi yapılabilir.

Son olarak damak tadınıza göre tuz ve baharatları ekleyip kaynatıp ocaktan alabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı Dünya
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları Kültür Sanat
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım Magazin
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi Yaşam
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi Dünya
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim Siyaset
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı Güncel
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı