Aşçıbaşı çorbası sevilen çorbalardan biridir. Aşçıbaşı çorbası yapmak isteyenler Aşçıbaşı çorbası tarifini ve Aşçıbaşı çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Aşçıbaşı çorbası nasıl yapılır? Aşçıbaşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte Aşçıbaşı çorbasının tarifi..

AŞÇIBAŞI ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 adet haşlanmış tavuk göğsü veya tavuk budu

- Yarım su bardağı kırmızı mercimek

- Yarım çay bardağı tel şehriye

- 1 adet soğan

- 1 adet domates

- 1 yemek kaşığı tereyağ

- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 6 su bardağı tavuk suyu veya su

- 2 çay kaşığı kuru nane

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı pul biber

AŞÇIBAŞI ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tavuk haşlanır ve tiftiklenir.

Uygun bir tencereye yağlar eritilir yemeklik doğranmış soğan 2 dakika kavrulur. Daha sonra un eklenir ve kokusu çıkana dek kavrulmaya devam edilir.

Salça eklenir az daha kavrulur. Sonra tereyağı eklenir.

Yıkanmış suyu süzülmüş mercimek de ekledikten sonra biraz daha kavrulur ve üzerine tavuk suyu veya su dökülür.

Bu şekilde mercimek yumuşayana kadar kaynamaya bırakılır.

Yumuşayan mercimekler blenderdan pürüzsüz olana kadar çekilir.

Daha sonra tel şehriye, tavuk ve küçük küçük doğranmış domates eklenir.

Şehriye ve domates yumuşayana kadar pişirilmeye devam edilir.

Eğer kıvamı koyu geldiyse sıcak su ilavesi yapılabilir.

Son olarak damak tadınıza göre tuz ve baharatları ekleyip kaynatıp ocaktan alabilirsiniz.