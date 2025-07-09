ASEAN Zirvesi'nden sert mesaj: Malezya Başbakanı Trump'ı hedef aldı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, ticaretin artık büyüme değil, baskı kurma amacıyla kullanıldığını söyledi. "Tarifeler, ihracat kısıtlamaları ve yatırım engelleri artık jeopolitik rekabetin keskin araçları haline geldi" diyen Enver İbrahim, isim vermeden eski ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.

Enver İbrahim, bu durumun geçici olmadığını, aksine yeni dönemin kalıcı yapısı olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ASEAN ülkeleriyle görüşmek üzere bölgeye gelmesi, bu mesajı daha da kritik hale getirdi.

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TRUMP’TAN YENİ TARİFE TEHDİTLERİ

Trump yönetimi, ASEAN ülkelerinden Malezya, Endonezya, Tayland, Laos, Kamboçya ve Myanmar’a yönelik %25 ila %40 arasında değişen tarifeleri 1 Ağustos’a kadar yürürlüğe koymayı planlıyor. Bu ülkelerden yalnızca Vietnam, Trump ile anlaşmaya varabildi. 90 günlük ek sürenin sona ermek üzere olduğu bir dönemde, bölgedeki diplomatik trafik hız kazanıyor.

Rubio’nun bölgeye yaptığı ilk resmi ziyarette, Çin’in artan etkisi karşısında ABD’nin Asya-Pasifik’e olan bağlılığı vurgulanacak. Ancak ziyaretin merkezinde ticaret başlığı olacak.

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ASEAN’A ÇAĞRI: BİRLİK İÇİNDE DİRENİN

Enver İbrahim, ASEAN’ın dış baskılara karşı ekonomik iş birliğini artırması gerektiğini vurgulayarak “Kendi içimizde daha fazla ticaret yapmalı, birbirimize daha çok yatırım yapmalı ve entegrasyonu kararlılıkla ilerletmeliyiz” dedi. Ayrıca bölgenin dış güçler tarafından nüfuz alanlarına ayrılmasına da karşı çıktı. “ASEAN adına başkaları konuşamaz” diyen Enver İbrahim, bölgenin kendi yolunu kendi çizeceğini net bir şekilde ifade etti.